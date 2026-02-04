В переговорах по Украине может появиться неожиданный прогресс, — Politico

Переговоры между делегациями Украины, США и России, которые сегодня, 4 февраля, начнутся в Объединенных Арабских Эмиратах, могут иметь более перспективный результат, чем ожидалось ранее. Об этом сообщает Politico.

По словам некоторых украинских и американских источников издания, знакомых с ходом переговоров, есть признаки того, что нынешние переговоры в Абу-Даби могут быть более перспективными, чем широко считается.

«Обе стороны на самом деле являются более конструктивными — что, надо признать, является прилагательным, которое часто неправильно употребляется и трактуется», — подчеркнули источники Politico.

Напомним, сегодня, 4 февраля, в Абу-Даби начнутся переговоры между делегациями Украины, США и России.