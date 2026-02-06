Путина предупреждают об экономическом кризисе к лету, — СМИ

В ближайшие месяцы в России может разразиться экономический кризис. Об этом российского диктатора предупредили чиновники финансового блока правительства РФ, сообщает The Washington Post со ссылкой на источник, находящийся в непосредственном контакте с этими чиновниками.

По словам собеседника издания, предупреждения Путину становятся все более настойчивыми, а кризис, по мнению чиновников, может наступить уже летом. Путина предупредили, что без дальнейшего повышения налогов дефицит бюджета продолжит расти из-за сокращения нефтегазовых доходов, а банковская система находится под растущим давлением из-за высоких процентных ставок и кредитов для финансирования войны.

До наступления кризиса осталось «три-четыре месяца», сказал изданию один из московских топ-менеджеров. По его словам, инфляция по всем признакам значительно выше декларируемых властями 6%, несмотря на очень жесткую политику ЦБ РФ. На будущий кризис также указывают вынужденные увольнения тысяч работников и рекордная с пандемии волна закрытий ресторанов и баров в Москве.

Напомним, по данным Службы внешней разведки Украины, банковский кризис в РФ уже начался.