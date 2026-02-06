Кремль ищет «лучший возможный выход» из войны, — Келлог

Время работает на пользу Киева, уверен бывший спецпредставитель США по вопросам Украины и России, генерал Кит Келлог. По его мнению, Кремль сейчас пытается найти «лучший возможный выход» из войны, в которой, как он утверждает, Россия уже потерпела поражение. Такое мнение Кит Келлог высказал в интервью для издания Kyiv Independent.

Келлог заявил, что, несмотря на почти ежедневные атаки российских военных на энергетическую инфраструктуру Украины, цели, поставленной перед началом войны, руководству РФ достичь не удалось. Он отмечает, что представления Владимира Путина о победе значительно расходятся с реальностью.

«Определение победы Путиным не является моим определением. Я думаю, что он потерпел неудачу. Я думаю, что Россия потерпела неудачу», — подчеркнул генерал.

По мнению Келлога, время с стратегической точки зрения «играет на руку» Украине.

«Когда зима закончится и дни станут длиннее, я думаю, это будет лучше для Украины, чем для России в долгосрочной перспективе», — отметил Кит Келлог.

Как отмечает издание, американский генерал покинул свою должность в администрации Белого дома в конце 2025 года. Это решение сам генерал объяснил желанием свободнее выражать свои взгляды по ситуации в Украине. В то же время он подчеркнул, что его отставка не была следствием разногласий с политикой администрации Дональда Трампа по украинскому вопросу. Вместо этого она дала ему возможность открыто обсуждать свои взгляды без необходимости придерживаться официальной позиции американской власти.

Генерал также предполагает, что его участие в процессе переговоров могло быть нежелательным для Кремля из-за его проукраинской позиции. Он отметил, что российская сторона могла считать его слишком предвзятым и неприемлемым для участия в таких переговорах.

«Я не думаю, что россияне обязательно хотели видеть меня в этой части команды», — заявил Келлог.

Он также анонсировал свое возможное возвращение в Киев в ближайшее время.