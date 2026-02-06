Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Трамп заявил, что хочет новый договор с РФ о ядерном оружии

Трамп заявил, что хочет новый договор с РФ о ядерном оружии

Агата Кловская
06.02.26 11:17
130
Трамп заявил, что хочет новый договор с РФ о ядерном оружии

Президент США Дональд Трамп предложил создать новый договор о ядерных вооружениях с Россией вместо продления действующего соглашения, срок действия которого истек 5 февраля. Об этом американский лидер написал в своей соцсети Truth Social.

«Вместо того, чтобы продлевать действие „Нового СНВ“ (плохо заключенного Соединёнными Штатами соглашения, которое, помимо прочего, грубо нарушается), нам следует, чтобы наши ядерные эксперты работали над новым, усовершенствованным и модернизированным Договором, который может действовать ещё долго», — написал Трамп.

Ядерный договор был подписан лидерами РФ и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой в 2010 году. Документ вступил в силу в 2011 году, а в 2021 году был продлён на пять лет — до 2026 года. СНВ-3 регулировал режим проверок соблюдения договора. Регулярные проверки способствовали установлению прозрачности и доверия в отношениях между США и РФ в сфере ядерного оружия. Дважды в год также собиралась комиссия, а сотрудничество не прекращалось даже после аннексии Крыма в 2014 году.

Напомним, Медведев сделал заявление на фоне завершения «ядерного договора» с США.

Тэги: США, Россия, Дональд Трамп, ядерный договор

Комментарии

Статьи

25.01.26 19:01

Обыски у Бориса Филатова: что угрожает мэру Днепра в политической перспективе

Автор: Назар Даниленко

Дайджест

Ученый из Гарварда «нашел» рай, который соответствует описанию в Библии
02.02.26 21:17

Ученый из Гарварда «нашел» рай, который соответствует описанию в Библии

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Лили Филлипс переспала со 101 мужчиной за 24 часа
Лили Филлипс переспала со 101 мужчиной за 24 часа
Ингрид Лима родила футболисту донецкого «Шахтера» Винисиусу Тобиасу ребенка... от другого мужчины
Ингрид Лима родила футболисту донецкого «Шахтера» Винисиусу Тобиасу ребенка... от другого мужчины
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Анжелика Коломойская: все, что вы хотели знать о дочери известного олигарха
Анжелика Коломойская: все, что вы хотели знать о дочери известного олигарха
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Крокус: ядовитый или нет?
Крокус: ядовитый или нет?
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
06.02.26 14:46

Маск предрек банкротство США и назвал условие

06.02.26 14:14

Под Киевом мужчина совершил сексуальное насилие над 9-летней внучкой

06.02.26 13:49

В Одессе мужчина нанес удар ножом военному ТЦК

06.02.26 13:30

Путина предупреждают об экономическом кризисе к лету, — СМИ

06.02.26 12:47

«Дія.Підпис» будет работать по-новому

06.02.26 12:25

Украинцам автоматически пересчитают плату за коммуналку

06.02.26 12:25

В Белом доме рассказали, что Трамп собирается делать с Ираном

06.02.26 11:44

Макрон тайно отправил переговорщика в Москву

06.02.26 11:22

Кремль ищет «лучший возможный выход» из войны, — Келлог

06.02.26 12:47

«Дія.Підпис» будет работать по-новому

06.02.26 12:25

Украинцам автоматически пересчитают плату за коммуналку

06.02.26 02:40

Зеленский анонсировал новый раунд мирных переговоров

05.02.26 10:19

Зеленский назвал число потерь Украины в войне с РФ

05.02.26 09:51

Зеленский озвучил ожидаемый срок окончания войны

05.02.26 09:46

В Киеве на Крещатике горит гостиница «Днепр»

05.02.26 09:16

«Укрэнерго» подтвердило отключение на четверг, 5 февраля

04.02.26 14:24

На этой неделе наконец станет ясно, готов ли Путин к миру, — Politico

04.02.26 13:23

В переговорах по Украине может появиться неожиданный прогресс, — Politico

04.02.26 12:46

Трамп может начать еще одну войну в Украине, — The Telegraph

02.02.26 14:47

Ученые поведали, как легко омолодить мозг

02.02.26 07:50

Итальянцы сделали громкое заявление по поводу членства Украины в ЕС

02.02.26 12:18

Украина не верит в переговоры Трампа и готовится воевать годами, — СМИ

02.02.26 15:03

Японцы дали совет, как улучшить сон в пожилом возрасте

02.02.26 18:17

Ученые узнали о зевоте нечто неожиданное

02.02.26 17:10

Создана вакцина против вируса Нипах

04.02.26 14:24

На этой неделе наконец станет ясно, готов ли Путин к миру, — Politico

02.02.26 10:19

Трамп сделал интересный намек в адрес ООН

03.02.26 11:20

Трамп пообещал хорошие новости по мирному урегулированию в Украине

02.02.26 06:44

В правительстве назвали число домов в Киеве, которые остаются без тепла

Фото и Видео
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
Чили охватили эпичные лесные пожары
Чили охватили эпичные лесные пожары
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
США стремятся достичь окончательного соглашения, — Зеленский
США стремятся достичь окончательного соглашения, — Зеленский
Дмитрий Разумков: Глава НБУ хочет войти в историю за бюджетные средства
Дмитрий Разумков: Глава НБУ хочет войти в историю за бюджетные средства
Путин оскорбил европейцев, назвав их «подсвинками»
Путин оскорбил европейцев, назвав их «подсвинками»
fraza.com
Новости блогосферы
03.01.26 10:12

Новогодние кадровые изменения в Украине: к чему это все?
19.12.25 17:42

€90 миллиардов для Украины — это «недопобеда»
15.11.25 20:46

Прогноз от The Economist на 2026 год. Мир сделает вид, что знает, куда идет?
01.10.25 12:10

Украинцам следует перечитать опыт Карибского кризиса

Опрос

Чего вы ждете от 2026 года?

посмотреть результаты
© 2026 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди