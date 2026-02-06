Трамп заявил, что хочет новый договор с РФ о ядерном оружии

Президент США Дональд Трамп предложил создать новый договор о ядерных вооружениях с Россией вместо продления действующего соглашения, срок действия которого истек 5 февраля. Об этом американский лидер написал в своей соцсети Truth Social.

«Вместо того, чтобы продлевать действие „Нового СНВ“ (плохо заключенного Соединёнными Штатами соглашения, которое, помимо прочего, грубо нарушается), нам следует, чтобы наши ядерные эксперты работали над новым, усовершенствованным и модернизированным Договором, который может действовать ещё долго», — написал Трамп.

Ядерный договор был подписан лидерами РФ и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой в 2010 году. Документ вступил в силу в 2011 году, а в 2021 году был продлён на пять лет — до 2026 года. СНВ-3 регулировал режим проверок соблюдения договора. Регулярные проверки способствовали установлению прозрачности и доверия в отношениях между США и РФ в сфере ядерного оружия. Дважды в год также собиралась комиссия, а сотрудничество не прекращалось даже после аннексии Крыма в 2014 году.

