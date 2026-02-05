Зеленский озвучил ожидаемый срок окончания войны

Президент Владимир Зеленский выразил надежду, что война в Украине может закончиться уже в следующем году, благодаря усиленной дипломатической работе и усилиям его команды. Мирное урегулирование боевых действий остается ключевым приоритетом для страны. Это звучало в интервью Зеленского для телеканала France 2.

«Я очень надеюсь (что через год в Украине будет мир). Мы сделаем все, что сможем. Это наш приоритет. Мой и моей команды. Моя команда сейчас ведет переговоры. Наш приоритет — положить конец этой войне», — отметил он.

Глава государства отметил, что Украина не намерена принимать ультиматумы России, которая параллельно с дипломатическими заявлениями продолжает агрессию против украинского населения, используя в качестве оружия не только ракеты, но и условия холода. Зеленский подчеркнул, что чем больше РФ убивает гражданское население, тем дальше отодвигает перспективу реальных договорённостей.

Президент четко дал понять, что согласие на любую форму капитуляции или принятие требований Кремля, в частности относительно отступления войск из Донецка и Донбасса, является неприемлемым. Он назвал это красными линиями для Украины. Даже заморозка фронта на имеющихся позициях президент считает значительным компромиссом для государства, однако готов к диалогу ради сохранения независимости страны.

Зеленский также прокомментировал инициативу Эммануэля Макрона по восстановлению диалога с Путиным. По его мнению, переговоры могут быть полезными только при выдвижении жестких условий, поскольку нынешний уровень давления на Россию является недостаточным. Он убежден, что Путин использует эти дискуссии больше для унижения Европы, чем для поиска реальных решений.

Напомним, Украина не рассчитывает на гарантии союзников в будущем мирном соглашении.