Маск предрек банкротство США и назвал условие

Американский миллиардер Илон Маск сделал громкое заявление. Миллиардер предрекает банкротство США.

Предприниматель сказал: «Возможно, у нас получится замедлить наступление банкротства США и получить достаточно времени для искусственного интеллекта и роботов, которые помогут решить проблему. Это единственное, что может разрешить ситуацию с госдолгом».

Бизнесмен добавил, что выплаты США по процентам по госдолгу превосходят военный бюджет страны.

Указывается: «Более триллиона долларов платы по процентам».

Подчеркивается: «В отсутствии искусственного интеллекта и роботов мы попали, потому что государственный долг накапливается в сумасшедших объемах».

