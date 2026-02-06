Китайцы создали новое супероружие TPG1000Cs

Эксперты из Северо-западного института ядерных технологий в городе Сиань провинции Шаньси (Китай) создали новое супероружие TPG1000Cs. Это первое в мире микроволновое оружие мощностью 20 гигаватт, которое может непрерывно работать в течение минуты и поражать спутники Starlink на низкой околоземной орбите.

Сообщается, что длина данного устройства составляет четыре метра, а вес – около пяти тонн.

Данное оружие достаточно компактно для того, чтобы установить его на грузовиках, военных кораблях или даже спутниках, подчеркивает газета.

Специалисты считают, что наземное микроволновое оружие может серьезно повредить или полностью уничтожить спутники Starlink на низкой околоземной орбите.

Сейчас известные аналогичные системы могут работать без остановки не более трех секунд и являются намного более крупными по размеру.

Ранее США создали новое супероружие.