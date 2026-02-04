В Индонезии женщину в качестве наказания публично избили тростью

В индонезийской провинции Ачех произошел дикий случай. Тут женщине публично нанесли 140 ударов тростью за внебрачные отношения и употребление алкоголя.

В результате она потеряла сознание.

Столь жуткое наказание было приведено в исполнение в общественном парке города Банда-Ачех. Женщина и ее партнёр получили по 100 ударов за внебрачный секс и еще по 40 за употребление алкоголя.

За пыткой наблюдали десятки людей.

Известно, что удары наносили по очереди три сотрудницы шариатской полиции.

Очевидцы говорят, что женщина, одетая в белое, плакала и вздрагивала во время экзекуции, после чего потеряла сознание и была доставлена в больницу на машине скорой помощи.

При этом глава шариатской полиции Банда-Ачеха Мухаммад Ризал рассказал о том, что вместе с парой были наказаны еще четыре человека, среди которых были сотрудник шариатской полиции и его спутница, которым назначили по 23 удара за нахождение наедине в частном месте. Также полицейский будет уволен.

Он подчеркнул: «Как и обещали, исключений нет, тем более для своих. Это, безусловно, порочит наше имя».

Стоит отметить тот факт, что Ачех – единственная провинция в мусульманском большинстве Индонезии, где для мусульман действует шариат на основании особого статуса автономии, предоставленного в 2001-м году. Ежегодно тут публично наказывают сотни людей за правонарушения – от употребления алкоголя и азартных игр до прелюбодеяния и однополых связей.

