Елена Богдан напомнила, что в храмах УПЦ молятся за победу Украины

«Когда началось полномасштабное вторжение, ряд верующих УПЦ пошли добровольцами на фронт. Ряд священников УПЦ благословили верующих идти на фронт. В храмах УПЦ молятся о победе Украины. И об этом тоже важно помнить», — отметила Богдан.
Она добавила, что, несмотря на это, государство должно реагировать на все случаи коллаборации, независимо от того, осуществляет это светское лицо или духовное.
«В своей риторике Путин пытался использовать оправдание оккупации ситуацией с УПЦ. С точки зрения российской пропаганды, для них важно и выгодно показать, что вот, мы „освободили“ духовенство УПЦ. Поэтому ни одно другое духовенство не оказывается под таким бешеным давлением, когда начинается взаимодействие с оккупационными властями. РФ пытается оправдывать свое вторжение нарративами притеснений РПЦ, представленной УПЦ в Украине», — пояснила Богдан.
Глава Госэтнополитики также считает, что открытые дела против некоторых представителей УПЦ нельзя транслировать на всю Церковь.
«Следует помнить, что в УПЦ около 10 тысяч священнослужителей. Если посмотреть на процент (открытых уголовных производств, — Ред.), мы говорим о количестве людей значительно меньше 1%. Но нельзя говорить, что это касается абсолютно каждого верующего или представителя духовенства», — отметила Богдан.
Она посоветовала отслеживать не только официальные сообщения СБУ о возбужденных уголовных делах или обысках у священников УПЦ, а дождаться вручения подозрений и судебных разбирательств.
В тему: Глава Госэтнополитики заявила, что никакой связи Киевской Митрополии УПЦ с РПЦ нет.