Кевлянин упал в шахту лифта из-за аварийного выключения света

Главное: В Киеве мужчина упал в шахту лифта после выключения света. Полицейские, прибывшие на вызов, поддерживали с потерпевшим разговор до приезда аварийной службы, которые открыли дверь.

Детали: В Киеве на проспекте Николая Бажана мужчина упал в шахту лифта жилого дома. Об этом сообщают в патрульной полиции Киева.

«Прибыв на место происшествия, инспекторы выяснили, что мужчина спускался в лифте, когда исчез свет из-за аварийного отключения. Лифт остановился между третьим и четвертым этажом. Гражданин решил не ждать, а самостоятельно выбраться. Однако по неосторожности упал в лифтовую шахту», — говорится в сообщении.

Полицейские, прибывшие на вызов, поддерживали с потерпевшим разговор до приезда аварийной службы, которые открыли дверь.

Медики госпитализировали 60-летнего мужчину с многочисленными травмами.

В полиции призывают граждан к осторожности.

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