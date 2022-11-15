В Германии открыли новый приход УПЦ

Украинцев предупредили о массовом пуске ракет Х-101 из РФ
В ГУР рассказали о секретном проекте, который серьезно снижает потенциал армии РФ
Европарламент намерен признать Россию страной-террористом
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне более 82 тысяч солдат
Зеленский на G20 назвал десять шагов к миру в Украине
Пришло время остановить войну, — Зеленский
Несколько крупных мировых лидеров призвали завершить войну в Украине
ООН поддержала выплату Россией репараций в пользу Украины
В Турции проходят секретные переговоры между США и РФ, — СМИ
Россия не собирается выводить войска из Украины ради переговоров