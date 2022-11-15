В Германии открыли новый приход УПЦ

15.11.22 15:03

Украинцев предупредили о массовом пуске ракет Х-101 из РФ

15.11.22 14:53

Кевлянин упал в шахту лифта из-за аварийного выключения света

15.11.22 14:21

В Севастополе и Белгороде никакой паники нет. Но там уже готовят бомбоубежища

15.11.22 14:20

Винницкая епархия УПЦ опубликовала статистику помощи военным и нуждающимся с начала войны

15.11.22 14:00

Архиепископ УПЦ считает, что вброс видео из лавры – это часть информационной войны

15.11.22 13:50

В ГУР рассказали о секретном проекте, который серьезно снижает потенциал армии РФ

15.11.22 13:22

Архиепископ УПЦ напомнил, что индивидуальные действия людей не могут влиять на судьбу лавры и Церкви

15.11.22 13:14

ВСУ не подтверждают информацию об освобождении Кинбурнской косы и Олешек

15.11.22 13:02

Эксперты спрогнозировали, каким будет спрос на нефть в мире

15.11.22 12:48

Ученые выяснили форму Вселенной