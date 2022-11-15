В ГУР рассказали о секретном проекте, который серьезно снижает потенциал армии РФ

Главное: Кирилл Буданов рассказал о секретном проекте по снижению потенциала российской армии. Только за октябрь проект под названием Black box нанес России ущерб на миллионы долларов.

Детали: Глава ГУР Кирилл Буданов сообщил, что украинская разведка и фонд «Вернись живым» приобрели оборудование, способное снизить наступательный потенциал России.

По его словам, стоимость проекта составила 40 миллионов гривен.

«Учитывая секретность, мы не можем раскрыть деталей этого сотрудничества, но его результаты точно отразятся на поле боя. По нашим подсчетам, только за октябрь проект, который мы между собой называем Black box, нанес России ущерб на миллионы долларов. Совместно с благотворителями и всеми небезразличными украинцами мы и дальше будем влиять на боевую способность врага», — заявил Буданов.

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