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Новости > Несколько крупных мировых лидеров призвали завершить войну в Украине

Несколько крупных мировых лидеров призвали завершить войну в Украине

Агата Кловская
15.11.22 08:43
28
Несколько крупных мировых лидеров призвали завершить войну в Украине

Главное: Мировые лидеры призывают закончить войну в Украине. Появились заявления политиков.

Детали: Сразу несколько крупных мировых лидеров призвали завершить идущую в Украине войну. Об этом было сказано во время саммита G20, который проходит на индонезийском острове Бали 15-16 ноября.

Стоит уточнить, что Индия будет следующим председателем в группе G20 и возглавит группу с 1 декабря этого года.

Так, председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что Китай выступает за прекращение огня в Украине и начало мирных переговоров.

Центральное телевидение Китая сообщает: «Стороны обменялись мнениями о ситуации в Украине. Си Цзиньпин подчеркнул, что позиция Китая по украинскому кризису последовательна и ясна, Китай выступает за прекращение огня, прекращение военных действий и мирные переговоры. Он подчеркнул, что международное сообщество должно создать для этого условия, и Китай также продолжит играть свою конструктивную роль».

Кроме этого премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе сессии «Продовольственная и энергетическая безопасность» сказал, что страны G20 должны способствовать поиску мирного решения по Украине.

Политик отметил: «Я неоднократно говорил, что мы должны найти способ вернуться на путь прекращения огня и дипломатии в Украине. За прошедшее столетие Вторая мировая война нанесла огромный ущерб миру. После этого лидеры того времени приложили серьезные усилия, чтобы встать на путь мира».

Он добавил: «Теперь наша очередь. Бремя создания нового мирового порядка на период после коронавируса лежит на наших плечах. Необходимость часа это продемонстрировать конкретную и коллективную решимость обеспечить мир, гармонию и безопасность во всем мире. Я уверен, что в следующем году, когда «Большая двадцатка» соберется на святой земле Будды и Ганди, мы все согласимся донести до мира решительную миссию мира».

Наконец, президент Индонезии Джоко Видодо открыл саммит словами о необходимости закончить войну ради будущих поколений людей.

Лидер страны сказал: «На нас лежит ответственность не только перед нашими народами, но и перед людьми всего мира. Быть ответственным в этой ситуации означает, что мы не должны создавать ситуации с нулевой суммой, и это также означает, что мы должны закончить войну».

Отмечается: «Если война не закончится, миру будет трудно двигаться дальше. Если войну не остановить, нам будет трудно нести ответственность за будущее этого и следующих поколений».

В тему: Байден и Си наконец-то встретились.

Тэги: Индия, Украина, Китай, мир, политика, война, Индонезия, G20

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