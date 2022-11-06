Священник УПЦ рассказал, можно ли молиться за некрещенных людей

Главное: В храме не можем молиться о тех, кто никогда не был членом Церкви, но дома такая молитва уместна и даже необходима.

«Когда человека отпевают, то в молитвах просят Бога о том, чтобы Он упокоил умершего в „недрах Авраамовых“», — сказал священник.

Отец Игорь отметил, что в храме не можем молиться о тех, кто никогда не был членом Церкви, частичкой Тела Христова. «Загробная участь такого человека — в руках Божьих, и мы можем уповать только на Его святую волю», — добавил он.

Также священник считает, что неправы и те, кто говорит об абсолютной недопустимости молитвы за некрещеных.

«Дома такая молитва уместна и даже необходима, если человек вам дорог, и свечку о его упокоении вы можете поставить. А вот церковное поминовение, конечно, запрещено», — протоиерей Игорь Мельников.