Священник УПЦ рассказал, можно ли молиться за некрещенных людей

За сколько украинцы могут снять или купить жилье в Польше
Киев готовят к полному блэкауту и эвакуации населения
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия потеряла в войне 75 930 солдат
Украину бомбят беспилотники... с американской «начинкой»
НАТО проводит военные учения под носом у Путина
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 75 440 солдат
Обнародованы фамилии тех, кто подстрекал Путина к нападению на Украину
В Киеве отменили экстренные отключения света
На Кировоградщине от коронавируса умер ребенок
На Западе прогнозируют скорое возвращение Херсона под контроль Украины
Генштаб обновил данные о потерях РФ в войне против Украины