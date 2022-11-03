В ВСУ предположили, зачем россияне сняли свой флаг со здания Херсонской ОВА

Главное: В ВСУ назвали вероятную причину снятия флага РФ в Херсоне. Оккупанты могли снять свой триколор с целью ввести в заблуждение ВСУ, считает Наталья Гуменюк.

Детали: Снятие российского флага с административного здания во временно оккупированном Херсоне может являться лишь обманным маневром. Об этом заявила спикер оперативного командования Юг Наталья Гуменюк в эфире всеукраинского телемарафона новостей в четверг, 3 ноября.

Она считает, что подобные действия российских захватчиков — провокация, с целью создать впечатление, что населенные пункты оставлены и в них безопасно заходить ВСУ.

Военные видят ситуацию немного под другим углом и отреагируют адекватно, заверила представительница ОК Юг.

По ее словам, оккупанты готовятся к уличным боям. Они размещают свои подразделения в домах мирных жителей Херсона и ближайших населенных пунктов. Военные РФ также часто переодеты в гражданское.

«Не стоит спешить радоваться, надо понимать, что гибридная война предполагает и вот такие информационные вбросы, атаки, которые могут быть рассчитаны на ослабление регулярных войск», — объяснила Гуменюк.

В тему: Со здания Херсонской ОВА исчез российский флаг.