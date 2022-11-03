Стало известно, когда Россия может атаковать Украину с территории Беларуси

Главное: Россия пока не готова атаковать Украину с территории Беларуси. Понадобится два-три месяца.

Детали: Заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов рассказал, когда Россия может атаковать Украину со стороны Беларуси. Он выступил на брифинге.

Военный сказал: «Что касается перемещения подразделений Вооруженных сил РФ, в первую очередь в настоящее время осуществляется перемещение военнослужащих преимущественно укомплектованных за счет мобилизованных».

Отмечается, что для готовности группировки необходимо провести подготовку военнослужащих, провести их слаживание в составе подразделений и спланировать и определить какие-то задачи.

Резюмируется: «В течение ближайших недель нападение не ожидается. Мы рассчитываем, что это может быть не раньше, чем через два-три месяца».

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