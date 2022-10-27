Ровенская епархия УПЦ собрала более 30 тонн гуманитарной помощи беженцам Святогорской лавры

Главное: Верующие Украинской Православной Церкви в Ровенской области собрали более 30 тонн гуманитарной помощи для Святогорской лавры.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, сегодня возле Екатериновской церкви Здолбунова началась погрузка гуманитарной помощи, которую собрали для Святогорской Успенской Лавры.

«Начиная сбор, мы ориентировались только на Здолбуновское благочиние, однако помогали люди отовсюду, — рассказывает протоиерей Александр Егоров, настоятель Екатериновской церкви в Здолбунове. — Таким образом удалось собрать более 30 тонн продуктов».

Кроме пищевых продуктов: растительного масла, муки, овощей, консервации, православные волонтеры объявили сбор в социальных сетях и собрали 100 тыс гривен. Средства направили на покупку одежды для детей и комплектов постельного белья.

«На территории Лавры проживает 30 детей, они пережили все бомбардировки вместе со своими родителями и насельниками обители. Для них закупили теплую одежду, обувь», — поделился протоиерей Виктор Земляной, секретарь Ровенской епархии УПЦ.

После загрузки гуманитарная помощь отправится в Святогорскую Лавру.

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