В Госэтнополитике считают, что недопустимо унижать граждан Украины из-за их церковной идентичности

Главное: Случаи унижения и преследования граждан Украины из-за их принадлежности Случаи унижения и преследования граждан Украины из-за их принадлежности УПЦ недопустимы.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на dess.gov.ua , об этом говорится в заявлении, опубликованном Государственной службой Украины по этнополитике и свободе совести в ответ на претензии от синода ПЦУ

В заявлении говорится, что ГЭСС решительно осуждает случаи коллаборации или содействие враждебной пропаганде врага, которые не допустимы и заявляет, что на эти преступления, должно последовать соответствующее правовое реагирование.

"Но так же недопустимо обвинять в коллаборации всех членов большого сообщества, когда даже на уровне подозрений — это менее 1% его членов, а остальные молятся за Украину и ее защитников, собирают гуманитарную помощь и воюют на передовой, плачет и радуются вместе со всей страной. Не допустимо унижать граждан Украины, провозглашать их врагами через их церковную идентичность, этническую идентичность или язык. Даже если их церковь имеет непростую историю и непростое настоящее",— заявили в Госэтнополитики.