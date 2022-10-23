В Госэтнополитике считают, что недопустимо унижать граждан Украины из-за их церковной идентичности

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Сегодня была одна из самых сокрушительных российских атак на объекты инфраструктуры Украины
Эксперты прикинули, кто может стать новым британским премьером
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