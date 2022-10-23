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Новости > В Госэтнополитике считают, что недопустимо унижать граждан Украины из-за их церковной идентичности

В Госэтнополитике считают, что недопустимо унижать граждан Украины из-за их церковной идентичности

Александра Кудрявцева
23.10.22 14:45
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В Госэтнополитике считают, что недопустимо унижать граждан Украины из-за их церковной идентичности
Главное: Случаи унижения и преследования граждан Украины из-за их принадлежности УПЦ недопустимы.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на dess.gov.ua, об этом говорится в заявлении, опубликованном Государственной службой Украины по этнополитике и свободе совести в ответ на претензии от синода ПЦУ.
 
В заявлении говорится, что ГЭСС решительно осуждает случаи коллаборации или содействие враждебной пропаганде врага, которые не допустимы и заявляет, что на эти преступления, должно последовать соответствующее правовое реагирование.
 
"Но так же недопустимо обвинять в коллаборации всех членов большого сообщества, когда даже на уровне подозрений — это менее 1% его членов, а остальные молятся за Украину и ее защитников, собирают гуманитарную помощь и воюют на передовой, плачет и радуются вместе со всей страной. Не допустимо унижать граждан Украины, провозглашать их врагами через их церковную идентичность, этническую идентичность или язык. Даже если их церковь имеет непростую историю и непростое настоящее",— заявили в Госэтнополитики.
 
В тему: Глава Госэтнополитики заявила, что попытки запретить УПЦ ведут к дестабилизации в Украине.
 

Тэги: УПЦ

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