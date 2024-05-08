Стало известно, от каких болезней женщины страдают чаще, чем мужчины

Эксперты из университета штата Калифорния в США поведали о том, от каких болезней женщины страдают чаще, чем мужчины. Появились данные их отчета.

Среди них – боли в нижней части спины и деменция.

Кроме этого, как сообщается, у женщин чаще диагностируют депрессивные и тревожные расстройства, головные боли, заболевания опорно-двигательного аппарата и ВИЧ/СПИД.

Во время своей работы американцы проанализировали различия в ведущих причинах и типах болезней между мужчинами и женщинами. Они

Ученые использовали данные исследования Глобального бремени болезней, травм и факторов риска 2021-го года, в котором были представлены оценки заболеваемости и летальных исходов в 20 возрастных группах за период в 1990-2021-х годах в 204 странах.

Информируется, что у женщин чаще диагностировали боли в пояснице, головные боли, депрессию, тревогу, заболевания опорно-двигательного аппарата, вирус иммунодефицита человека, синдром приобретенного иммунодефицита и деменцию.

Подчеркивается, что основной патологией была боль в нижней части спины.

В то же время, как удалось узнать, мужчины чаще болели коронавирусом, диабетом и раком дыхательных путей (горла, трахеи и легких). У них чаще развивались заболевания печени (в том числе цирроз), почек, ишемическая болезнь сердца, респираторные заболевания нижних дыхательных путей, туберкулез.

Резюмируется, что мужчины также были более склонны к инфаркту и травмированию в результате ДТП.

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