На Буковине УПЦ передала автомобиль ВСУ

Главное: В Буковине верующие Украинской Православной Церкви передали автомобиль на нужды украинских военных.
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Черновицко-Буковинской епархии, автомобиль передали прихожане храма в честь Воздвижения Креста Господня УПЦ села Молодея.
Автомобиль передан по просьбе находящихся на войне воинов-односельчан.
Освящение автомобиля совершил протоиерей Илья Беженарь.
Как сообщалось ранее, верующие этого храма в июле передали автомобиль в пользу защитников Украины.
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