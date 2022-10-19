На Буковине УПЦ передала автомобиль ВСУ

Главное: В Буковине верующие Украинской Православной Церкви передали автомобиль на нужды украинских военных.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Черновицко-Буковинской епархии, автомобиль передали прихожане храма в честь Воздвижения Креста Господня УПЦ села Молодея.

Автомобиль передан по просьбе находящихся на войне воинов-односельчан.

Освящение автомобиля совершил протоиерей Илья Беженарь.

Как сообщалось ранее, верующие этого храма в июле передали автомобиль в пользу защитников Украины.

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