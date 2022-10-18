В храмах Ровно состоялись благотворительные ярмарки в пользу ВСУ

Главное: Благотворительные ярмарки в рамках акции «Благодарим Бога! Молимся за ВСУ!», организованные Ровенской епархией УПЦ, прошли еще в трех храмах Ровно: Пантелеимоновском, Успенском и Петро-Павловском.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Ровенской епархии, во время ярмарки верующие собрали 59 тыс гривен.

Концерт и благотворительная ярмарка состоялась на территории Пантелеимоновской церкви Ровно.

«Церковный двор был наполнен приятной суетой, светлыми, вдохновенными лицами зрителей, участниками концерта, что вдохновляли трудиться и делать добрые дела», — комментирует протоиерей Василий Грищенко, священник Пантелеимоновской церкви. Удалось собрать 18 тысяч гривен.

20 тысяч гривен для воинов собрали верующие УПЦ Успенского прихода Ровно. Прихожане организовали концерт детей воскресной школы, конкурс рисунков и благотворительную ярмарку.

«Совместили приятное с полезным, получилось довольно интересно и органично. Никто не скучал на празднике благотворительности. Огромное спасибо всем, кто присоединился любым способом», — отметил протоиерей Петр Перетятко, священник Успенского прихода.

Молодежь Петро- Павловской церкви собрала 21 тысячу гривен. Часть средств молодые люди использовали для приготовления ретор — пакетов с пловом для украинских воинов. Остальные собранные деньги передали в Ровенскую епархию.

Подведение итогов благотворительного сбора в рамках акции «Благодарим Бога! Молимся за ВСУ!» состоится в конце октября.

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