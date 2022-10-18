Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Житомирская область была частично обесточена после обстрела

Житомирская область была частично обесточена после обстрела

Агата Кловская
18.10.22 11:24
165
Житомирская область была частично обесточена после обстрела

Главное: Житомирская область переживает последствия обстрела. Без света остались одиннадцать населенных пунктов.

Детали: После обстрела Житомирской области, который произошел утром вторника, 18 октября, сразу одиннадцать населенных пунктов остались без электричества. Об этом поведал глава местной ОВА Виталий Бунечко.

Отмечается, что сейчас продолжается аварийное переподключение на резервные сети.

Сообщается, что это позволит возобновить поставки света в громады.

Информируется, что в результате вражеской атаки никто не погиб и не пострадал.

В тему: Украинцев предупредили о веерных отключениях электричества и воды.

Тэги: общество, регионы, Житомирская область, электричество, новости Украины

Комментарии

Статьи

18.10.22 13:02

Ракетные удары по украинской инфраструктуре. Обновляется онлайн

Автор: Александр Панько

Дайджест

США превращаются в страну третьего мира
13.10.22 10:54

США превращаются в страну третьего мира

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Киев после обстрела частично остался без электричества и воды
Киев после обстрела частично остался без электричества и воды
Киев после обстрела частично остался без электричества и воды
Киев после обстрела частично остался без электричества и воды
ЛГБТ+ превратилось в новую официальную религию США
ЛГБТ+ превратилось в новую официальную религию США
Хозяева Украины VS Хозяева мировых денег. Схватка начинается
Хозяева Украины VS Хозяева мировых денег. Схватка начинается
Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс написал письмо жене Зеленского и выступил против поставок западного оружия в Украину
Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс написал письмо жене Зеленского и выступил против поставок западного оружия в Украину
Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
18.10.22 13:03

Зеленский рассказал об уроне энергосистеме Украины за неделю обстрелов
18.10.22 12:50

МИД Украины назвал Иран соучастником российской агрессии
18.10.22 12:25

Легендарный американский рэпер решил купить социальную сеть
18.10.22 12:24

В ОП озвучили сроки возможной повторной атаки на Киев со стороны Беларуси
18.10.22 12:13

В ООН рассказали о жертвах войны в Украине среди мирного населения
18.10.22 12:06

Писатель из Шри-Ланки получил Букеровскую премию
18.10.22 11:16

Украинцев предупредили о веерных отключениях электричества и воды
18.10.22 11:07

Киев после обстрела частично остался без электричества и воды
18.10.22 10:17

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 65 850 солдат
18.10.22 10:12

В Днепре зафиксировали новые прилеты
18.10.22 12:24

В ОП озвучили сроки возможной повторной атаки на Киев со стороны Беларуси
18.10.22 11:07

Киев после обстрела частично остался без электричества и воды
18.10.22 10:17

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 65 850 солдат
18.10.22 09:56

Левый берег Киева подвергся удару с воздуха
17.10.22 16:39

Число жертв от атаки иранских «мопедов» на Киев продолжает расти
17.10.22 14:36

Киев получит защиту от дронов уже в ближайшее время
17.10.22 13:56

Украина готовит России достойный ответ на удары иранскими «мопедами»
17.10.22 13:21

Атака Киева дронами-камикадзе: число погибших растет
17.10.22 10:58

Стало известно о последствиях ударов дронов-камикадзе по Киеву
17.10.22 10:46

Обнародованы новые видео и фото утренних ударов по Киеву дронами-камикадзе
11.10.22 16:35

В Киеве слышны звуки стрельбы
17.10.22 14:36

Киев получит защиту от дронов уже в ближайшее время
17.10.22 16:56

Названа новая причина болезни Альцгеймера
12.10.22 13:04

В Украине бумажные деньги будут заменять монетами
14.10.22 14:14

Россия готова отдать Донбасс в обмен на «маленький клочок» украинской земли, — ОП
12.10.22 15:58

ВСУ освободили очередной населенный пункт на Херсонщине
11.10.22 16:08

Киевлян попросили не посещать больницы без острой надобности
13.10.22 13:13

В Украине отменили веерные отключения электроэнергии
13.10.22 11:49

В России подтвердили гибель мобилизованных на войну в Украине
11.10.22 14:35

В сточных водах Украины начали искать коронавирус
Фото и Видео
Украина готовит России достойный ответ на удары иранскими «мопедами»
Украина готовит России достойный ответ на удары иранскими «мопедами»
Украина готовит России достойный ответ на удары иранскими «мопедами»
Украина готовит России достойный ответ на удары иранскими «мопедами»
Матч чемпионата Украины по футболу завершился грандиозным скандалом
Матч чемпионата Украины по футболу завершился грандиозным скандалом
Атака Киева дронами-камикадзе: число погибших растет
Атака Киева дронами-камикадзе: число погибших растет
Байден снова озадачил социальные сети
Байден снова озадачил социальные сети
Самая большая рыба в мире поймана на Азорских островах
Самая большая рыба в мире поймана на Азорских островах
Стало известно о последствиях ударов дронов-камикадзе по Киеву
Стало известно о последствиях ударов дронов-камикадзе по Киеву
Обнародованы новые видео и фото утренних ударов по Киеву дронами-камикадзе
Обнародованы новые видео и фото утренних ударов по Киеву дронами-камикадзе
Дроны-камикадзе продолжают атаковать Киев
Дроны-камикадзе продолжают атаковать Киев
Киев атаковали дроны-камикадзе
Киев атаковали дроны-камикадзе
Американский политик пиарит себя при помощи... порно со звездой фильмов для взрослых Николь Сейдж
Американский политик пиарит себя при помощи... порно со звездой фильмов для взрослых Николь Сейдж
fraza.com
Новости блогосферы
04.10.22 18:54

Банкопад в Украине реален?
04.10.22 18:45

Трудовое рабство в Украине закрепляют законодательно
29.09.22 19:43

Смоделированы последствия ядерного удара по центру Киева
27.09.22 16:39

Мир ждет худший с 1949 года обвал рынка

Опрос

Какой будет зима 2022-2023 в Украине?

посмотреть результаты
© 2022 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.