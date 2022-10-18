Житомирская область была частично обесточена после обстрела

Главное: Житомирская область переживает последствия обстрела. Без света остались одиннадцать населенных пунктов.

Детали: После обстрела Житомирской области, который произошел утром вторника, 18 октября, сразу одиннадцать населенных пунктов остались без электричества. Об этом поведал глава местной ОВА Виталий Бунечко.

Отмечается, что сейчас продолжается аварийное переподключение на резервные сети.

Сообщается, что это позволит возобновить поставки света в громады.

Информируется, что в результате вражеской атаки никто не погиб и не пострадал.

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