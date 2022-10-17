Названа новая причина болезни Альцгеймера

Главное: Ученые назвали новую причину болезни Альцгеймера. Важную роль в этом играет уровень бета-амилоида 42 в спинномозговой жидкости человека.

Детали: Ученые заявили, что в прогрессировании болезни Альцгеймера играет роль количество бляшек в мозгу или количество оставшегося бета-амилоида 42. Об этом пишет Science Alert.

Исследователи изучили данные о группе людей с редкой наследственной генной мутацией, которая подвергает их высокому риску развития болезни Альцгеймера. В ходе эксперимента было обнаружено, что истощение бета-амилоида 42 (функциональная версия бета-амилоида) более вредно, чем количество бляшек (нерастворимые скопления бета-амилоида).

Исследование проходило в течение трех лет. Так, ученые выяснили, что люди с высоким уровнем бета-амилоида 42 в их спинномозговой жидкости (жидкость вокруг головного и спинного мозга) были защищены, и их познание сохранялось в течение периода исследования.

Также отмечается, что некоторые препараты были разработаны для снижения уровня бета-амилоида 42, исходя из того, что при снижении уровня нормального белка у пациентов будет накапливаться меньше бляшек. К сожалению, эти препараты часто ухудшали состояние больного.

В тему: Озвучен новый признак болезни Альцгеймера.