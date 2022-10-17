Потребление российского газа в Европе упало в пять раз

Главное: Потребление российского газа в Европе снизилось до 8% и продолжает падать. После ухода с рынка РФ западных компаний, в России также продолжает сокращаться добыча нефти.

Детали: Потребление российского газа в Европе по итогам последнего месяца снизилось с более 40% до 8% и продолжает падать. Об этом во время брифинга заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

«Потребление российского газа в Европе быстро падает в сторону нуля. Уже по итогам последнего месяца оно упало с более чем 40% в европейском измерении, до менее чем 10%, около 8%. И продолжает снижаться», — сказал он.

В связи с этим, Харченко сомневается, что Россия будет инвестировать в восстановление газопроводов «Северных потоков», которые до повреждения в результате взрывов поставляли голубое топливо в Европу.

«У меня очень печальные для России предсказания относительно объемов газа, которые они смогут поставлять на европейские и мировые рынки, после того, как Европа полностью заместит российские поставки. Россия будет сидеть на этом газе да и только», — считает эксперт.

По его словам, после ухода с рынка РФ западных компаний, в России также продолжает сокращаться добыча нефти. А введение ценовых ограничений будет существенным ударом по доходам РФ.

«Ожидаем, что будет введен ценовой потолок. Очень напряженные переговоры по этому поводу продолжаются, но есть много обнадеживающих сигналов. Хочу верить, что ценовой потолок на российскую нефть в 60 долларов, о котором идет активный диалог, заработает. Это будет бешеным ударом по доходам РФ от нефти, а это, напоминаю, более 110 млрд долларов в 2021 году. После введения санкций эта сумма уменьшится втрое или больше», — уточнил Харченко.

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