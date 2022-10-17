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Новости > Все ракеты, летевшие на Киев, уничтожены, — ОП

Все ракеты, летевшие на Киев, уничтожены, — ОП

Александр Панько
17.10.22 15:12
533
Все ракеты, летевшие на Киев, уничтожены, — ОП

Главное: Советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что украинская ПВО сбила все три крылатые ракеты, летевшие на Киев. Также продолжают сбивать ракеты, которые летят и на другие области Украины.

Подразделения противовоздушной обороны Украины успешно сбили все три крылатые ракеты, которые летели на Киев. Об этом сообщил советник Офиса президента Алексей Арестович в Telegram.

«Все три крылатые ракеты, летевшие на Киев, сбиты. Работает ПВО — сбивает (ракеты) нацелены на другие области Украины», — отметил Арестович.

Он напомнил, что 14 октября Командующий Воздушных Сил генерал-лейтенант Николай Олищук получил звание Героя Украины. Советник ОП подчеркнул, что «более заслуженного достижения трудно представить».

В тему: Киев получит защиту от дронов уже в ближайшее время.

Тэги: Киев, общество, ракетный удар, ПВО, Алексей Арестович, новости Украины, война в Украине

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