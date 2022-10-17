Названо соотношение потерь Украины и РФ

Главное: Соотношение потерь украинских и российских войск составляет около 1 до 6,5, сообщили в Минобороны Украины. Критический предел соотношения потерь — 1 к 8, после чего российская армия будет психологически «сыпаться».

Детали: Соотношение потерь украинских военных и оккупантов составляет около 1 до 6,5. Об этом сообщила замминистра обороны Анна Маляр в Facebook.

Маляр сослалась на слова командующего ОК Юг генерал-майора Андрея Ковальчука, который сообщил, что критический предел соотношения потерь — 1 к 8. Он отметил, что после этого российская армия будет психологически «сыпаться».

Ковальчук также добавил что оккупанты уже в достаточно сложной ситуации на юге, но расслабляться еще не время.

«Напротив — надо собрать всю нашу силу и мощь и выжимать российскую армию с нашей земли», — написала Маляр.

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