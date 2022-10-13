Украинцам рассказали, когда завершится бабье лето

Главное: Скоро погода в Украине ухудшится. Бабье лето подойдет к концу.

Детали: Заместитель начальника отдела метеопрогнозов Гидрометцентра Наталья Голеня рассказала «Фактам», когда в Украине завершится бабье лето. На следующей неделе погода испортится.

Эксперт говорит, что 17-18 октября в Украине будет преимущественно без осадков: температура по ночам ожидается 1-8 тепла, днем 10-15 выше нуля, при этом в западных областях 18 октября столбики термометров могут подняться до отметок 20 градусов тепла.

Она отмечает, что 19-20 октября ожидаются атмосферные фронты, которые на северо-западе принесут дожди, а в Карпатах пройдет мокрый снег: температура по ночам ожидается 8-13 тепла, днем 19 октября 13-18 выше нуля, а 20 октября возможно понижение температуры, кроме востока, до 5-12 тепла, в Карпатах ночью и днем около нуля.

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