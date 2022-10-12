Стало известно, сколько россиян поддерживает аннексию украинских территорий

Главное: Аннексию украинских территорий поддерживают 78% россиян. Также 37% опрошенных считают, что «референдумы» о «вхождении в состав России» были проведены на захваченных территориях своевременно, 44% думают, что их надо было провести раньше.

Детали: Около 78% россиян поддерживают аннексию Россией захваченных территорий Украины. Против — 7%, еще 13% не высказались. Об этом свидетельствуют данные опроса Фонда общественного мнения.

Кроме того, 37% опрошенных считают, что «референдумы» о «вхождении в состав России» были проведены там своевременно, 44% думают, что их надо было провести раньше, 2% — что позже, 6% полагают, что проводить их не следовало.

В тему: В начале октября Россия окончательно аннексировала четыре области Украины.