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Новости > Стало известно, сколько россиян поддерживает аннексию украинских территорий

Стало известно, сколько россиян поддерживает аннексию украинских территорий

Агата Кловская
12.10.22 16:29
113
Стало известно, сколько россиян поддерживает аннексию украинских территорий

Главное: Аннексию украинских территорий поддерживают 78% россиян. Также 37% опрошенных считают, что «референдумы» о «вхождении в состав России» были проведены на захваченных территориях своевременно, 44% думают, что их надо было провести раньше.

Детали: Около 78% россиян поддерживают аннексию Россией захваченных территорий Украины. Против — 7%, еще 13% не высказались. Об этом свидетельствуют данные опроса Фонда общественного мнения.

Кроме того, 37% опрошенных считают, что «референдумы» о «вхождении в состав России» были проведены там своевременно, 44% думают, что их надо было провести раньше, 2% — что позже, 6% полагают, что проводить их не следовало.

В тему: В начале октября Россия окончательно аннексировала четыре области Украины.

Тэги: Украина, общество, россияне, аннексия, новости Украины, война в Украине

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