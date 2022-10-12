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Новости > Тульчинский митрополит УПЦ заявил, что обыск в епархии заказной и направлен против УПЦ

Тульчинский митрополит УПЦ заявил, что обыск в епархии заказной и направлен против УПЦ

Александра Кудрявцева
12.10.22 14:55
129
Тульчинский митрополит УПЦ заявил, что обыск в епархии заказной и направлен против УПЦ
Главное: Митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан (Елецких) опроверг информацию, распространяемую СМИ о результатах обыска, который провели сотрудник СБУ.
 
Детали: Заявление митрополита Ионафана опубликовано на сайте Тульчинской епархии, сообщает Центр информации УПЦ.
 
«Заявляю, что „улики“, якобы найденные в данных помещениях никакого отношения ни ко мне, ни к Тульчинской епархии не имеют», — сказал архиерей.
 
Владыка считает, что вышеупомянутые действия имеют заказной характер и направлены против Украинской Православной Церкви в целом и против авторитета священноначалия Тульчинской епархии и внесения смуты в среду ее духовенства и верующих. «А в дальнейшем, захвата ее Тульчинского Христо-Рождественского кафедрального собора в пользу „привелегированной“ религиозной организации», — отметил митрополит Ионафан.
 
В тему: В ООН обратили внимание на нарушения прав верующих УПЦ.
 

Тэги: Винницкая область, УПЦ

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