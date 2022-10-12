Тульчинский митрополит УПЦ заявил, что обыск в епархии заказной и направлен против УПЦ

Главное: Митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан (Елецких) опроверг информацию, распространяемую СМИ о результатах обыска, который провели сотрудник СБУ.

«Заявляю, что „улики“, якобы найденные в данных помещениях никакого отношения ни ко мне, ни к Тульчинской епархии не имеют», — сказал архиерей.

Владыка считает, что вышеупомянутые действия имеют заказной характер и направлены против Украинской Православной Церкви в целом и против авторитета священноначалия Тульчинской епархии и внесения смуты в среду ее духовенства и верующих. «А в дальнейшем, захвата ее Тульчинского Христо-Рождественского кафедрального собора в пользу „привелегированной“ религиозной организации», — отметил митрополит Ионафан.