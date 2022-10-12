США не будут обсуждать с РФ Украину за нашей спиной

Главное: Госдеп ответил на заявления Лаврова о переговорах. США не рассматривают его слова как конструктивное и легитимное предложение вести диалог.

Детали: Заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что Москва готова к переговорам с Западом, является «позерством». Об этом на брифинге заявил спикер Госдепа Нед Прайс.

Он отметил, что Лавров сделал такое заявление через несколько часов после массированного ракетного удара России по Украине.

«Были поражены детские площадки и школы, многоквартирные дома, дороги, мосты, тепловая инфраструктура. Когда вы оцениваете эти комментарии, вы должны учитывать этот контекст. И я думаю, что, когда вы принимаете во внимание этот контекст, он говорит вам все, что вам нужно знать о российской позиции и позерстве России. Мы рассматриваем это как позерство», — заявил Прайс.

По его словам, США не рассматривают слова Лаврова как конструктивное и легитимное предложение вести диалог. Он подчеркнул, что Вашингтон будет поддерживать Украину и ничего не обсуждать без нее.

«Мы будем поддерживать Украину, когда возникнет этот стол переговоров. Пока этого не произойдет, нашей первоочередной задачей является предоставление Украине той помощи, в которой она нуждается, и мы будем продолжать это делать», — отметил спикер Госдепа.

Ранее Лавров сказал, что Москва «открыта для переговоров с Западом по Украине, но до сих пор не получила серьезных предложений по переговорам».

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