На Ровенщине священники и верующие УПЦ сдали кровь для украинских воинов

Главное: Священники и миряне Ровенской епархии Украинской Православной Церкви сдали кровь украинским воинам.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на rivne.church.ua , вместе с духовенством и верующими донором стал архиепископ Ровенский и Острожский Пимен.

Кровь для украинских воинов в областном центре службы крови сдавали в рамках проходящей на всей территории Украины акции « УПЦ дякую ВСУ», приуроченной ко Дню Защитника Украины.

Отмечается, что делиться питательной жидкостью для многих священнослужителей не впервые, ведь кровь регулярно клирики Ровенской епархии сдают в течение четырех лет.

Организаторы акции отмечают, что даже после ее окончания будут продолжать сдавать кровь и присоединяться к помощи украинским защитникам.