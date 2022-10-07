В сети появились новые фото Святогорской лавры после деоккупации

Главное: В интернете появились новые фото разрушений Свято-Успенской Святогорской лавры.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Телеграм «Перший Козацький», на фото видно, что масштабным разрушениям подверглась вся территория обители.

Повреждены практически все здания, сбиты купола, уничтожены деревья.

Святогорская Лавра подвергалась обстрелам начиная с марта 2022 года.

В июне сгорел Всехсвятский скит Лавры.

Как сообщалось ранее, священнослужители Одесской епархии Украинской Православной Церкви доставили гуманитарный груз в Святогорскую лавру и показали, как живет обитель.