Треть украинцев не могут найти работу

Главное: В Украине каждый третий не может найти работу. Доля нетрудоустроенных граждан остается практически без изменений с мая — около 34% опрошенных.

Детали: Сезонное оживление экономики в сентябре активизировало спрос на рабочую силу, однако существенного роста занятости все равно не происходит. Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре Нацбанка.

«Рост количества резюме замедлился, в то время как увеличение количества вакансий продолжалось. Это может объясняться сезонностью», — говорится в отчете.

При этом опросы людей, ищущих работу, свидетельствуют, что большинство из них готовы трудиться не по специальности и согласны на меньшую зарплату в случае сложностей с трудоустройством.

Доля нетрудоустроенных, по опросам Gradus, остается практически без изменений с мая — около 34% опрошенных. Умеренно растет количество работающих за счет тех, кто имел рабочее место, но не работал.

Впрочем, доля потерявших работу с момента полномасштабного вторжения остается практически неизменной — около 30% незанятых с мая по сентябрь.

По состоянию на август 2022 года 70% украинцев заявили, что финансово пострадали из-за полномасштабной войны РФ против Украины, около 33% потеряли работу, согласно опросу КМИС. Потребность в деньгах остается самой большой.

В тему: Из-за войны 40% украинцев остались без работы, а 98% сталкиваются с проблемами при трудоустройстве.