В Сумах митрополит УПЦ передал помощь защитникам Украины

Главное: В Сумах 4 октября митрополит Евлогий передал военному подразделению Вооруженных Сил Украины благотворительную помощь.

Детали: Помощь приобрели на пожертвования прихожан Спасо-Преображенского кафедрального собора Сум, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии.

Защитники получили комплект зимней резины для автомобиля и аккумулятор.

Во время встречи владыка поздравил военнослужащих и подарил им иконки.

Как сообщалось ранее, священники и верующие Ровенской епархии Украинской Православной Церкви станут донорами крови для украинских воинов.

7 октября в областном центре службы крови священники и миряне будут сдавать кровь на нужды ВСУ.

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