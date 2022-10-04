В УПЦ собирают средства на восстановление пострадавшего храма от военных действий в Ирпене

Главное: Храмовый комплекс в честь Георгия Победоносца в Ирпене нуждается в помощи на восстановление после попадания снарядов, обстрелов и пожара.

Детали: В ходе активных боевых действий в Ирпене в начале марта был разрушен церковный дом, где проживала семья священника с детьми, сгорело 2 этажа, рассказал настоятель храма протоиерей Владимир Молнар, сообщает Центр информации УПЦ.

«Много лет мы здесь трудились, строили, старались сделать Божью благодать. Мы построили небольшую, но очень благоговейную деревянную часовню, строили большой храм, собирались пригласить Предстоятеля, чтобы он освятил наш храм. Но однажды утром жизнь изменилась, началась война. Во время активных боевых действий российскими оккупантами был обстрелян храм, он получил много повреждений. Деревянный храм загорелся от прямого попадания снаряда и сгорел дотла», — поделился отец Владимир.

Во время обстрелов в подвальном помещении большого храма скрывались многие мирные жители Ирпеня. Люди переходили Ирпенский мост и ночевали в подвальном помещении храма.

«Было все, а сейчас ничего нет. Наш храм стоит на самом рубеже. Они не прошли через реку Ирпень — весь мир это видел, об этом говорил. Ирпень очень пострадал. У нас вокруг храма, у всей общины не осталось ни одного невредимого дома», — рассказал священник.

Настоятель храма обращается за помощью на восстановление храма.

«На данный момент произвели ремонт куполов. Все купола были иссечены осколками, прошиты пулями. Сделали ремонт кровли, это было самым важным, чтобы не замокало то, что удалось сохранить. Стоит также вопрос по установке окон. Нет воды, залилась и сгорела скважина, нет тепла — вся система отопления и водоснабжения уничтожена. Очень много работы», — делится настоятель храма.

Помочь общине восстановить храм можно по реквизитам.

«Пусть Господь и ваши молитвы дадут силы восстановить этот комплекс, место, где вместе молились, праздновали, а теперь будут молиться о мире в Украине и всех невинно убиенных», — обращается отец Владимир Молнар.

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