Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В УПЦ собирают средства на восстановление пострадавшего храма от военных действий в Ирпене

В УПЦ собирают средства на восстановление пострадавшего храма от военных действий в Ирпене

Александра Кудрявцева
04.10.22 16:35
55
В УПЦ собирают средства на восстановление пострадавшего храма от военных действий в Ирпене

Главное: Храмовый комплекс в честь Георгия Победоносца в Ирпене нуждается в помощи на восстановление после попадания снарядов, обстрелов и пожара.

Детали: В ходе активных боевых действий в Ирпене в начале марта был разрушен церковный дом, где проживала семья священника с детьми, сгорело 2 этажа, рассказал настоятель храма протоиерей Владимир Молнар, сообщает Центр информации УПЦ.

«Много лет мы здесь трудились, строили, старались сделать Божью благодать. Мы построили небольшую, но очень благоговейную деревянную часовню, строили большой храм, собирались пригласить Предстоятеля, чтобы он освятил наш храм. Но однажды утром жизнь изменилась, началась война. Во время активных боевых действий российскими оккупантами был обстрелян храм, он получил много повреждений. Деревянный храм загорелся от прямого попадания снаряда и сгорел дотла», — поделился отец Владимир.

Во время обстрелов в подвальном помещении большого храма скрывались многие мирные жители Ирпеня. Люди переходили Ирпенский мост и ночевали в подвальном помещении храма.

«Было все, а сейчас ничего нет. Наш храм стоит на самом рубеже. Они не прошли через реку Ирпень — весь мир это видел, об этом говорил. Ирпень очень пострадал. У нас вокруг храма, у всей общины не осталось ни одного невредимого дома», — рассказал священник.

Настоятель храма обращается за помощью на восстановление храма.

«На данный момент произвели ремонт куполов. Все купола были иссечены осколками, прошиты пулями. Сделали ремонт кровли, это было самым важным, чтобы не замокало то, что удалось сохранить. Стоит также вопрос по установке окон. Нет воды, залилась и сгорела скважина, нет тепла — вся система отопления и водоснабжения уничтожена. Очень много работы», — делится настоятель храма.

Помочь общине восстановить храм можно по реквизитам.

«Пусть Господь и ваши молитвы дадут силы восстановить этот комплекс, место, где вместе молились, праздновали, а теперь будут молиться о мире в Украине и всех невинно убиенных», — обращается отец Владимир Молнар.

В тему: Ровенские священники и верующие УПЦ станут донорами крови для ВСУ.

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ

Комментарии

Статьи

28.09.22 16:31

Украинцы недовольны уровнем доходов, но готовы снижать планку зарплат и далее

Автор: Агата Кловская

Дайджест

Американские корабли за 5 дней до теракта были на месте подрыва «Северного потока»
04.10.22 12:57

Американские корабли за 5 дней до теракта были на месте подрыва «Северного потока»

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Хозяева Украины VS Хозяева мировых денег. Схватка начинается
Хозяева Украины VS Хозяева мировых денег. Схватка начинается
Хозяева Украины VS Хозяева мировых денег. Схватка начинается
Хозяева Украины VS Хозяева мировых денег. Схватка начинается
Украинская киноакадемия провернула коррупционную схему, раздерибанив деньги Netflix среди своих
Украинская киноакадемия провернула коррупционную схему, раздерибанив деньги Netflix среди своих
Блэкаут зимой 2022 в Украине - как к нему подготовиться?
Блэкаут зимой 2022 в Украине - как к нему подготовиться?
Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
04.10.22 17:10

В УПЦ объяснили, как подготовиться к исповеди
04.10.22 17:05

На Черниговщине активисты ПЦУ захватили храм УПЦ
04.10.22 16:59

В Киеве мужчина в лифте изнасиловал девушку
04.10.22 16:48

В Украине немного потеплеет и перестанет дождить
04.10.22 16:18

На российском блокпосту в Васильевке умер пожилой мужчина
04.10.22 15:57

В СНБО прокомментировали информацию о возможном ядерном ударе
04.10.22 15:46

Мобилизованных россиян бросают на юг Украины, — Гуменюк
04.10.22 15:26

ВСУ заняли важные населенные пункты на Херсонщине
04.10.22 14:59

В Кремле отреагировали на «мирный план» Маска
04.10.22 14:55

Жителей Луганщины готовят к эвакуации из-за наступления ВСУ
04.10.22 15:26

ВСУ заняли важные населенные пункты на Херсонщине
04.10.22 12:35

Киев окончательно исключил переговоры с Путиным
04.10.22 12:00

Синоптик поведала, каким будет бабье лето в Украине
04.10.22 10:53

Россия окончательно аннексировала четыре области Украины
04.10.22 10:29

Россия обещает не запрещать украинский язык на аннексированных территориях
04.10.22 09:59

КНДР поддержала аннексию украинских территорий
04.10.22 09:15

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 60,8 тысяч солдат
03.10.22 22:18

Илон Маск предложил отдать Крым России ради заключения мира
03.10.22 22:03

Извращенец из Черновцов, который показывал детям половые органы, застрелил молодую полицейскую
03.10.22 16:40

ВСУ продолжают зачищать Харьковщину от врага
28.09.22 10:12

Стало известно, почему умер Борис Моисеев
28.09.22 09:08

Европейские страны просят своих граждан срочно покинуть РФ
29.09.22 12:01

В России родители держали маленькую дочь на цепи
03.10.22 12:25

В «ЛНР» говорят, что ВСУ взяли курс на Лисичанск
29.09.22 15:18

В Крыму прогремели около десяти взрывов
29.09.22 09:23

Скончался легендарный рэпер Coolio
29.09.22 09:41

Названа странная причина взрывов возле ЗАЭС
29.09.22 13:13

Под Киевом отец расчленил собственного сына
30.09.22 14:56

НБУ ввел очень важный запрет
30.09.22 12:09

В СНБО анонсировали фундаментальные решения для страны
Фото и Видео
ВСУ заняли важные населенные пункты на Херсонщине
ВСУ заняли важные населенные пункты на Херсонщине
ВСУ заняли важные населенные пункты на Херсонщине
ВСУ заняли важные населенные пункты на Херсонщине
Щенок покакал в прямом эфире 1+1
Щенок покакал в прямом эфире 1+1
Легендарный американский рэпер надел «расистскую» футболку
Легендарный американский рэпер надел «расистскую» футболку
Извращенец из Черновцов, который показывал детям половые органы, застрелил молодую полицейскую
Извращенец из Черновцов, который показывал детям половые органы, застрелил молодую полицейскую
ВСУ продолжают зачищать Харьковщину от врага
ВСУ продолжают зачищать Харьковщину от врага
Появилось видео смертельной давки после футбольного матча в Индонезии
Появилось видео смертельной давки после футбольного матча в Индонезии
Нобелевскую премию по физиологии и медицине вручили за изучение генетических основ эволюции человека
Нобелевскую премию по физиологии и медицине вручили за изучение генетических основ эволюции человека
Украинские военные зашли в Лиман
Украинские военные зашли в Лиман
Французы представили жидкое платье, которое распылили на голую женщину
Французы представили жидкое платье, которое распылили на голую женщину
Человекоподобный робот от Илона Маска Tesla Bot скоро будет запущен в массовое производство
Человекоподобный робот от Илона Маска Tesla Bot скоро будет запущен в массовое производство
fraza.com
Новости блогосферы
29.09.22 19:43

Смоделированы последствия ядерного удара по центру Киева
27.09.22 16:39

Мир ждет худший с 1949 года обвал рынка
25.09.22 18:58

Оргия на горе Щекавиця: киевляне строят планы на случай ядерного удара по столице
23.09.22 20:28

Почему украинских студентов не выпускают на учебу за границу? Потому, что у них нет влиятельных папиков

Опрос

Какой будет зима 2022-2023 в Украине?

посмотреть результаты
© 2022 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.