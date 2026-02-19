Макрон сделал скандальное высказывание по поводу свободы слова в Интернете

Президент Франции Эмманюэль Макрон сделал скандальное заявление во время выступления во Всеиндийском институте медицинских наук в Нью-Дели. Оно касается свободы слова в Интернете.

Политик сказал: «Свобода слова – это полная чушь, если никто не знает, как вас направляют через эту самую свободу слова, особенно когда вас направляют от одной ненавистнической речи к другой».

Добавляется: «Я хочу избегать расистских высказываний, ненавистнических высказываний и так далее».

Французский лидер также акцентировал внимание на необходимости присутствия прозрачного алгоритма.

Ранее Дуров рассказал, при каком условии закроет Telegram.