Макрон сделал скандальное высказывание по поводу свободы слова в Интернете

Президент Франции Эмманюэль Макрон сделал скандальное заявление во время выступления во Всеиндийском институте медицинских наук в Нью-Дели. Оно касается свободы слова в Интернете.
Политик сказал: «Свобода слова – это полная чушь, если никто не знает, как вас направляют через эту самую свободу слова, особенно когда вас направляют от одной ненавистнической речи к другой».
Добавляется: «Я хочу избегать расистских высказываний, ненавистнических высказываний и так далее».
Французский лидер также акцентировал внимание на необходимости присутствия прозрачного алгоритма.
