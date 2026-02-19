Германия отказалась вводить налог для богатых

Немецкий канцлер Фридрих Мерц сказал, что налог для богатых в стране вводить не будут. Такое предложение выдвинули партнеры по правящей коалиции из Социал-демократической партии Германии.

Он сказал: «Я вижу верхнюю ставку налога, в первую очередь, в сочетании с солидарным взносом, уже существующим "налогом для богатых" и церковным налогом. Лимон уже довольно выжат».

Добавляется: «Миллионы предпринимателей в нашей стране платят подоходный налог не как акционерные общества, а товарищества среднего бизнеса. Я настоятельно советую не повышать их нагрузку дальше».

По его словам, верхняя ставка прогрессивного налога на сегодняшний день уже платится при годовом доходе 68 тысяч евро.

Сообщается: «Мы должны следить, чтобы действительно хорошо оплачиваемые квалифицированные работники не теряли мотивацию из‑за того, что они попадают в верхнюю ставку».

Подчеркивается, что немцам необходимо больше работать, а благосостояние надо зарабатывать трудом.

Резюмируется: «В Германии, конечно, есть люди, которые трудятся очень много, но в целом производительность труда в нашей стране оставляет желать лучшего».

