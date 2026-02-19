Официальный представитель министерства обороны Германии Натали Йеннинг сообщила важную новость. По ее словам, украинские военные будут обучать немецких бойцов.

Говорится: «Я могу подтвердить, что в минувшую пятницу между министерством обороны Германии и Украиной было подписано так называемое техническое соглашение».

Добавляется: «Мы планируем активно использовать опыт украинских военнослужащих в военных школах сухопутных войск».

Также было сказано, что конкретные детали будут уточняться по ходу оформления соглашения.

Резюмируется: «На данный момент я не могу предоставить или озвучить какие-либо подробности, так как процесс оформления еще продолжается».

Ранее Украина опровергла слухи о наших военных в Бенине.