Жертвами лавины в Италии стали люди – появилось видео

На курорте в Италии в районе Курмайера автономной области Валле- Д'Аоста сошла лавина. Жертвами стихии стали три человека.

Известно, что это туристы из Франции – двое мужчин и одна женщина.

Спасатели говорят, что один человек обнаружен мертвым на месте, второй скончался в Аосте, третьего доставили в больницу в Турине, где также была зафиксирована смерть.

При этом накануне еще одна лавина, сошедшая накануне в районе города Рем-Нотр-Дам, заблокировала на дороге в общей сложности 250 человек, их эвакуировали и доставили в безопасное место, в том числе на вертолетах.

