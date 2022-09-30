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Новости > Інспектор «Київблагоустрій» Богдан Потильчак вимагає гроші в бізнесменів і погрожує «зв’язками», - ЗМІ

Інспектор «Київблагоустрій» Богдан Потильчак вимагає гроші в бізнесменів і погрожує «зв’язками», - ЗМІ

Автор: «Фраза»
30.09.22 20:02
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Інспектор «Київблагоустрій» Богдан Потильчак вимагає гроші в бізнесменів і погрожує «зв’язками», - ЗМІ

Провідний інспектор КП «Київблагоустрій» Богдан Потильчак зі зброєю вдирається до київських бізнесменів та вимагає гроші за об’єкти будівництва, які вже здані в експлуатацію. Про це йдеться в матеріалі видання Народна правда.

Видання зазначає:«Про Потильчака майже нічого не відомо. Народився 17 липня 1988 року. Навчався в НПУ імені М.П.Драгоманова. Його батько професор Олександр Потильчак вже більше 30 років працює в цьому виші, допоміг синку стати науковцем, щоб полегшити просування кар’єрними сходами: в 2015 році Богдан Потильчак здобув тут ступінь кандидата наук.

Потильчак має зброю, невідомо, чи зареєстрована, чи придбана на «чорному» ринку. На об’єкти приходить з великою сумкою, даючи власникам можливість зрозуміти, що в ній — зброя. Також він погрожував «неслухняним» власникам нерухомості пістолетом ФОРТ12РМ. Він бере її з собою на «рейди», щоб «переконувати» бізнесменів погоджуватися на «співпрацю». Вдирається до приватної власності, фотографує об’єкти та прилеглі території. Поводиться зухвало та агрессивно. «Потім цими знімками шантажує власників. Мовляв, якщо не заплатиш, знайду порушення і фото відправляться в суд в якості доказів. Потім на ці об’єкти натравлює своїх колег з різноманітних інспекцій, а також поліцію. Погрожує зв’язками в правоохоронних органах і в судах. Тим, хто погодився заплатити, Потильчак обіцяє більше не приходити. Принаймні, якийсь час», — пише видання.

Цей бандит з посвідченням в кармані 3 дні поспіль ходив на один і той же об’єкт в одну і туж компанію з погрозами та вимаганнями. У великій сумці мав пістолет, яким погрожував фізичною розправою, а заодно, взяв ємність побільше, щоб скласти туди купу грошей. Але «полювання» у недоінспектора не вдалося, проте перспектива сісти за грати у нього дуже реальна.



Запис із камер спостереження 26,28 та 30 вересня 2022 року.

При цьому сам інспектор неодноразово потрапляв в поле зору правоохоронних органів. Притягувався до адміністративної відповідальності за хуліганство. В 2017 році в Білій Церкві він понівечив припарковану автівку: перебуваючи на 6-му поверсі, кидався по машині уламками льоду та іншими предметами. Його також кілька разів затримували за бійки та порушення громадського порядку".

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