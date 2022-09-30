США пригрозили Кремлю новыми санкциями

Главное: Байден заявил, что Соединенные Штаты никогда не признают претензий России на суверенную территорию Украины. В случае аннексии новых территорий, США введут против Кремля новые санкции.

Детали: Президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты никогда не признают претензий России на суверенную территорию Украины и введут новые санкции против Москвы, если она аннексирует новые украинские территории. Об этом сообщает Reuters.

Выступая перед лидерами тихоокеанских островов, Байден осудил псевдореферендумы на временно захваченных территориях Украины как «абсолютную фальсификацию», заявив, что результаты были «сфабрикованы в Москве».

«Соединенные Штаты — я хочу четко заявить об этом — Соединенные Штаты никогда, никогда, никогда не признают претензий России на суверенную территорию Украины», — сказал Байден.

Также президент США отметил, что «нападение России с имперскими амбициями на Украину является вопиющим нарушением Устава ООН, основных принципов суверенитета и территориальной целостности».

Байден заявил, что Соединенные Штаты работают с союзниками над санкциями, которые должны быть введены после того, как Россия аннексирует новые территории Украины.

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