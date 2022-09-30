Зеленский спрогнозировал сроки вступления Украины в ЕС

Главное: Украинский президент не сомневается в том, что страна совсем скоро получит членство в Европейском Союзе. Случится это в течение двух-трех лет после победы Украины.

Детали: После победы Украина в течение нескольких лет станет полноправным членом Европейского Союза. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с университетским сообществом и общественными деятелями Швейцарии. Его слова в пятницу, 30 сентября, приводит пресс-служба Офиса Президента.

«Мы уже получили статус кандидата — мощно работали над этим даже во время войны... Страна выбрала путь в Евросоюз. Сомнений нет, что в течение двух-трех лет мы получим членство в Европейском Союзе. По крайней мере мы четко идем — и законодательно, и в диалоге с нашими партнерами. И большинство стран ЕС нас уже там видят», — заявил Зеленский.

Он отметил, что Украина находится на пути к членству в НАТО и параллельно готовит договор о гарантиях безопасности.

«Мы разработали серьезный документ — рекомендации к этому договору для круга стран — гарантов безопасности для Украины. Нам этот договор очень нужен. И крайне нужен на пути в НАТО», — отметил Владимир Зеленский и добавил, что неизвестно, сколько продлится этот путь, но на нем Украине нужна безопасность.

«Эти два направления, о которых я упомянул, уже свидетельствуют о том, что Украина будет европейским государством», — констатировал он и отметил, что благодаря мощной армии и боевому опыту Украина будет еще и одной из самых безопасных стран.

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