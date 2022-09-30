В Одессе верующие УПЦ почтили память преподобного Кукши

Главное: В Одессе тысячи верующих Украинской Православной Церкви почтили память Кукши Одесского.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, богослужение возглавил митрополит Агафангел.

Владыке сослужил епископат и духовенство Одесской епархии.

После завершения Божественной литургии был совершен Крестный ход со святыми мощами преподобного Кукши, а также митрополит Агафангел благословил и окропил святой водой в путь автобусы с гуманитарной помощью для Свято-Успенской Святогорской лавры.

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Святой Кукша Одесский родился в 1874 году в небольшом селе Николаевской области. В 20 лет юноша отправился в паломничество по благодатным местам Иерусалима и горы Афон, где принял постриг.

Спустя 17 лет будущий святой вернулся в Украину и подвизался в Киево-Печерской лавре. В тяжелое военное время исполнял послушание «брата милосердия».

В 1938 году преподобного приговорили к 5 годам лагерей. После ужасных скитаний страдалец возвратился в киевскую Лавру и тогда к нему, как к опытному старцу, поехали люди из разных уголков страны за советом, наставлением, утешением.

Это очень беспокоило советскую власть, поэтому отца Кукшу постоянно преследовали гонители Церкви Христовой. Его перевели в Почаевскую лавру, но и здесь к святому приходили духовные чада.

Преподобный обладал дарами чудотворения и прозорливости.

В течение 30 лет на могиле преподобного Кукши неоднократно происходили многочисленные чудеса и исцеления немощных. 29 сентября 1994 года состоялось торжественное обретение его нетленных мощей.

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