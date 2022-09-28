В УПЦ объяснили, как испытания помогают приблизиться к Богу

Главное: Испытания и сложности —средство очищения человеческой души, через которое она совершенствуется и становится ближе к Богу.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом архиепископ Виктор (Коцаба) написал в своем Телеграм.

«Милость Божия — это пребывание в единстве с Ним, следование Его святой воле. Жизненные проблемы, как правило, являются следствием греха, а в их решении требуют серьезных внутренних изменений. Страдания — это средства очищения человеческой души, через которое она совершенствуется и становится ближе к Богу. Более того, Сам Господь стал одним из нас, чтобы через крестные мучения на Голгофе взять на Себя грехи всего мира и сострадать каждому, кому тяжело, страшно и больно», — объяснил владыка.

Архиепископ Виктор напомнил, что каждый из нас несет свой жизненный крест от рождения и до последнего дыхания, а сегодня вся Украина и каждый ее гражданин несут общий крест, с начала войны, в которой все мы встали на защиту родной земли от врага.

«Мы вместе страдаем в водовороте кровопролитной войны. Мы переживаем за своих родных и близких, которые защищают наше государство от русского нашествия на передовой. Кто-то часто замечает, что все это — война, смерть, миграция, — является результатом накопления грехов в сердцах людей, является следствием коллективной греховной жизни. Действительно, наши жизненные проблемы обычно возникают из-за того, что мы просто забываем о Боге, а потому оправдываем себя во всем, не вспоминая о покаянии перед Ним. Однако в истории Церкви и человечества были и случаи, когда страдали невинные, святые и праведные люди. В этом контексте достаточно вспомнить о Христе и мучениках за веру в Него. Поэтому не следует забывать, что наряду с теми людьми, которые несут крест страданий от войны, может идти Сам Господь», — подчеркнул владыка.

Он заметил, что «страдание нашего народа есть средство в руках Божьих, через которое Господь очищает нас и приближает к Себе».

«Уверены, что выйдем из испытания войной сильнее, лучше, чище. Верим и надеемся, что наш украинский народ, пройдя через горнило страданий, горя и беды, сможет в корне переоценить всю свою прошлую жизнь через призму правды Божьей, которая вечна и неизменна. А каждый из нас обратится лицом к Богу, принявшему смерть на Кресте ради того, чтобы мы жили», — подытожил архиепископ Виктор.

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