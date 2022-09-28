В сети появились фото разрушений Святогорской лавры

Главное: В сети появились новые фото поврежденных обстрелами храмов Успенской Святогорской лавры.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, фото размещены в Телеграм канале Klymenko Time 28 сентября.

От попадания снарядов и осколков пострадали храмы, часовни и хозяйственные постройки обители.

Значительные повреждения получила прихрамовая территория.

Как сообщалось ранее, 24 cентября в Свято-Успенской Святогорской лавре Украинской Православной Церкви состоялась праздничная литургия в честь Собора Святогорских святых.

Это первое праздничное богослужение в 2022 году в Святогорской лавре, прошедшее в присутствии паломников — духовенства и мирян.

Ранее добраться в обитель не представлялось возможным.

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