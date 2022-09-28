Волонтеры УПЦ передали 700 кг продуктов на Донетчину

Главное: Православные волонтеры передали продукты в Бахмут на Донетчину и эвакуировали людей.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Фейсбук страницу волонтерского движения «Парасолька», волонтер Юрий смог вывезти из Бахмута 6 человек.

«В Бахмуте постоянные обстрелы, нет воды, отопления, света, газа, ничего не работает. Люди ночуют в подвалах, прячутся от обстрелов. Мы оплатили топливо на поездку — сумма 4250 грн. Передали около 700 кг продуктов (разные крупы, горох, консервы, масло, сахар, чай, мыло и другое)», — поделилась волонтер Олеся Медвидь.

Также при помощи благотворителей жителям Бахмута передали около 500 буханок хлеба.

Как сообщалось ранее, Синодальный отдел Украинской Православной Церкви по взаимодействию с Вооруженными Силами и другими военными формированиями передал гуманитарную помощь защитникам Украины в Бориспольской епархии.

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