Синоптики предупредили, что в ближайшие дни украинцев ждет не самая приятная погода

Синоптики поведали, какой будет погода в Украине в ближайшие дни. Появился прогноз Гидрометцентра.

Эксперты небесной канцелярии говорят о том, что в пятницу, 27 декабря, на крайнем юге нашей страны, а ночью также и в северных, Хмельницкой, Черновицкой, Винницкой и Черкасской областях ожидаются небольшой дождь и мокрый снег, слабый гололед.

На остальной территории Украины будет без существенных осадков. Утром и первой половиной дня в северной части и местами в западных областях туман. Ветер северо-восточный, на западе и севере страны северо-западный, 5-10 м/с.

Ночью и днем от 3 мороза до 2 тепла, в Карпатах минус 4-9. Днем на Закарпатье и в Крыму 1-6 тепла.

В Киеве завтра ночью пройдут небольшой дождь и мокрый снег, слабый гололед, а днем будет без существенных осадков. Утром и первой половиной дня туман. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью и днем около 0.

Также информируется, что в субботу, 28 декабря, будет без существенных осадков, в большинстве областей страны ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Ночью и днем от 3 мороза до 2 тепла, в Карпатах ночью минус 3-8.

В украинской столице послезавтра будет без существенных осадков, ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Ночью от 2 мороза до 0, днем от 0 до плюс 2.

Ранее стало известно, какая погода ждет украинцев в январе.