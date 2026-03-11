В Кремле вновь темнят по поводу мирных переговоров

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков высказался по поводу мирных переговоров по Украине. Сделал ряд заявлений.

Чиновник сказал: «Сейчас же могу сказать, что целом есть понимание, что переговорный процесс будет продолжен, но, опять же, конкретики пока нет».

Он добавил: «Пока точной конкретики по продолжению и следующему раунду переговоров нет. Как только появится точная информация, мы вас проинформируем».

Ранее Зеленский рассказал, где и когда пройдут новые переговоры с РФ.