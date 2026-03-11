Свириденко встретилась с Макроном – известны подробности

В Париже прошла встреча президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра Украины Юлии Свириденко. Стало известно, о чем они говорили.
Глава нашего правительства поведала: «Франция продолжает быть одним из ключевых партнеров Украины в противодействии российской агрессии. Проинформировала президента Эмманюэля Макрона о работе по стратегической перестройке энергетики Украины и Планы энергетической устойчивости регионов, которые правительство реализует вместе с областями и громадами».
Подчеркивается, что один из элементов этого плана – развитие когенерации.
Чиновница рассказала, что они договорились создать совместную экспертную группу с участием уполномоченного президента Франции по восстановлению Украины для развития объектов распределенной генерации, в том числе с привлечением частного сектора.
Кроме этого она сообщила французскому лидеру о последствиях российской атаки на нефтепровод «Дружба».
Ранее Швеция дала денег на украинскую энергетику.