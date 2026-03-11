В украинские суды хотят внедрить искусственный интеллект

В суды Украины хотят внедрить искусственный интеллект. Об этом информирует министерство цифровой трансформации

Там поведали, что работают над разработкой моделей искусственного интеллекта для судебной системы, которые, как ожидается, будут помогать формировать проекты соответствующих решений и должны ускорить рассмотрение дел для граждан.

Министерство начинает создание малых языковых моделей искусственного интеллекта для отдельных сфер, в частности для судебной системы.

Добавляется, что работа будет проходить в сотрудничестве с компанией Beyond.PL – партнером Nvidia, которая предоставит вычислительные мощности для обучения моделей.

Кроме этого отмечается, что одним из направлений сотрудничества станет разработка и тестирование моделей искусственного интеллекта для судов. Подобные системы будут помогать формировать проекты судебных решений и должны ускорить рассмотрение дел.

Ожидается, что использование специализированных языковых моделей даст возможность адаптировать инструменты искусственного интеллекта под потребности конкретных сфер и эффективнее использовать ресурсы.

